Руководители спецслужб стран СНГ обсудят меры по борьбе с терроризмом и трансграничной преступностью

Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ 42-ое заседание Совета руководителей органов безопасности и спецслужб государств - участников СНГ пройдет сегодня в Бишкеке. Как сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс", в ходе заседания участники обсудят вопросы совершенствования сотрудничества спецслужб стран Содружества в сфере борьбы с терроризмом и трансграничной организованной преступностью, улучшение качества информационного обмена в отношении лиц, причастных к функционированию транзитных каналов незаконной миграции через территории стран СНГ.

Руководитель Антитеррористического центра (АТЦ) СНГ Андрей Новиков представит отчет об итогах выполнения Программы сотрудничества государств - участников СНГ в борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма на 2014 - 2016 годы, а также о результатах деятельности Центра в 2016 году.

В качестве наблюдателей в работе Совета примут участие делегации партнеров из Германии, Испании, Италии, Сербии и Франции.