Рубио: США рассчитывают на дальнейшее продвижение проекта TRIPP

США рассчитывают на дальнейшее продвижение проекта TRIPP и на открытие новых возможностей для Южного Кавказа.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный департамент США, об этом говорится в поздравлении госсекретаря США Марко Рубио по случаю национального дня Армении.

"Исторический прогресс, которого мы достигли вместе за последний год, демонстрирует, чего можно достичь, работая ради общей цели – мира и процветания. Мы рассчитываем на дальнейшее продвижение Маршрута Трампа (TRIPP), укрепление экономической взаимосвязанности, содействие американским инвестициям и открытие новых возможностей для Армении и всего региона", – говорится в поздравлении.

Рубио также отметил, что США рассчитывают на дальнейшее углубление партнерства с Арменией в ближайшие годы.