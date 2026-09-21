Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану
    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    Рубио: США рассчитывают на дальнейшее продвижение проекта TRIPP

    В регионе
    • 21 сентября, 2026
    • 09:33
    Рубио: США рассчитывают на дальнейшее продвижение проекта TRIPP

    США рассчитывают на дальнейшее продвижение проекта TRIPP и на открытие новых возможностей для Южного Кавказа.

    Как сообщает Report со ссылкой на Государственный департамент США, об этом говорится в поздравлении госсекретаря США Марко Рубио по случаю национального дня Армении.

    "Исторический прогресс, которого мы достигли вместе за последний год, демонстрирует, чего можно достичь, работая ради общей цели – мира и процветания. Мы рассчитываем на дальнейшее продвижение Маршрута Трампа (TRIPP), укрепление экономической взаимосвязанности, содействие американским инвестициям и открытие новых возможностей для Армении и всего региона", – говорится в поздравлении.

    Рубио также отметил, что США рассчитывают на дальнейшее углубление партнерства с Арменией в ближайшие годы.

    Марко Рубио Госдепартамент США Маршрут Трампа (TRIPP) Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Нормализация отношений между Азербайджаном и Арменией
    Rubio: ABŞ TRIPP layihəsinin Cənubi Qafqaz üçün yeni imkanlar açacağına ümid edir
    Rubio: US looking forward to advancing TRIPP

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