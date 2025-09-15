Рубинян: Следующая встреча по нормализации отношений может состояться в Турции
В регионе
- 15 сентября, 2025
- 23:44
Следующая встреча спецпредставителей по нормализации армяно-турецких отношений может состояться в Турции.
Как передает Report, об этом в эфире Общественного телевидения заявил спецпредставитель Армении, вице-спикер парламента Рубен Рубинян, добавив, что дата пока не определена.
"Недавно состоялась наша шестая встреча. До этого все встречи мы проводили в третьих странах, одну встречу на границе. В последний раз встреча состоялась в Ереване. Это позитивно в символическом смысле", - отметил он.
