    Рубинян: Следующая встреча по нормализации отношений может состояться в Турции

    В регионе
    • 15 сентября, 2025
    • 23:44
    Следующая встреча спецпредставителей по нормализации армяно-турецких отношений может состояться в Турции.

    Как передает Report, об этом в эфире Общественного телевидения заявил спецпредставитель Армении, вице-спикер парламента Рубен Рубинян, добавив, что дата пока не определена.

    "Недавно состоялась наша шестая встреча. До этого все встречи мы проводили в третьих странах, одну встречу на границе. В последний раз встреча состоялась в Ереване. Это позитивно в символическом смысле", - отметил он.

    армяно-турецкие отношения Рубен Рубинян нормализация
    Rubinyan: Münasibətlərin normallaşdırılması ilə bağlı növbəti görüş Türkiyədə keçirilə bilər

