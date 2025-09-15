İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Bilik günü Formula 1
    İlham Əliyev "Böyük Qayıdış" Bilik günü Formula 1

    Rubinyan: Münasibətlərin normallaşdırılması ilə bağlı növbəti görüş Türkiyədə keçirilə bilər

    Region
    • 15 sentyabr, 2025
    • 23:53
    Ermənistan–Türkiyə münasibətlərinin normallaşdırılması üzrə xüsusi nümayəndələrin növbəti görüşü Türkiyədə baş tuta bilər.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Ermənistanın xüsusi nümayəndəsi, parlamentin vitse-spikeri Ruben Rubinyan "İctimai" Televiziyanın efirində deyib.

    O əlavə edib ki, görüşün tarixi hələ müəyyən olunmayıb.

    "Yaxın zamanda bizim altıncı görüşümüz baş tutdu. Bundan əvvəl bütün görüşlər üçüncü ölkələrdə keçirilmişdi, bir görüş isə sərhəddə baş tutmuşdu. Sonuncu görüş isə İrəvanda keçirildi. Bu, simvolik baxımdan müsbət haldır", – deyə Rubinyan qeyd edib.

    Ruben Rubinyan Serdar Kılıç normallaşma
    Рубинян: Следующая встреча по нормализации отношений может состояться в Турции

