Рост экономики Казахстана по итогам 2025 года превысит 6%

По итогам 2025 года рост экономики Казахстана превысит 6%, что станет самым высоким показателем за последнее десятилетие.

Как передает Report cо ссылкой на казахстанское информагентство "Хабар", об этом сообщил помощник президента Казахстана Руслан Желдибай.

"Впервые в истории страны объем ВВП должен превысить $300 млрд, что в расчете на душу населения составит $15 тыс. В целом, на сегодняшний день по стране введено 185 проектов на сумму порядка 1478,1 млрд тенге, создано более 22,8 тыс. постоянных рабочих мест. Выход всех проектов на полную мощность обеспечит значительный экономический эффект", - сказал он.

По его словам, в фокусе внимания президента страны Касым-Жомарта Токаева остается расширение транспортно-логистического потенциала Казахстана и превращение его в крупнейший логистический и транзитный хаб в Евразии.

"В 2025 году начата работа по ремонту и строительству 13 тыс. км автомобильных дорог. Реализуются новые проекты протяженностью 1,9 тыс. км, включая стратегически важную трассу Центр – Запад и участки Караганда – Жезказган, Актобе – Улгайсын, Атырау – Доссор. По поручению главы государства строятся три новых аэропорта в Зайсане, Катон-Карагае и Кендерли, начато восстановление аэропорта в Аркалыке", - отметил он.