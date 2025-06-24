Россия запретила въезд армянскому депутату

Депутату от правящей фракции "Гражданский договор" Национального собрания Армении Хачатуру Сукиасяну запрещен въезд в Россию.

Депутату от правящей фракции "Гражданский договор" Национального собрания Армении Хачатуру Сукиасяну запрещен въезд в Россию.

Как передает Report, об этом сообщил 24news.

Причина данного решения не указывается. Однако информация примечательна на фоне новостей о краже бриллиантов из компании "Алроса" и их доставке в компанию, связанную с Сукиасяном.

Ранее Федеральная служба безопасности России сообщила о задержании лиц, укравших бриллианты из компании "Алроса", среди которых сотрудница компании Валентина Матюшенкова, ее сын Алексей Матюшенков и контрабандисты Армен Петросян и Арман Саакян. Во время обысков были изъяты примерно 200 тысяч карат промышленного алмазного сырья, деньги и ювелирные изделия.