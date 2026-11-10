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    Глава UFC отказался от поста пресс-секретаря Белого дома

    Другие страны
    • 10 ноября, 2026
    • 03:20
    Глава UFC отказался от поста пресс-секретаря Белого дома

    Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт отказался от должности пресс-секретаря Белого дома, предложенной ему президентом США Дональдом Трампом.

    Как передает Report, об этом сам Уайт рассказал на пресс-конференции в зале для брифингов Белого дома вместе с Трампом.

    "Хотел бы ты стать пресс-секретарем Соединенных Штатов Америки?" - спросил в конце этого брифинга для журналистов руководитель вашингтонской администрации у главы UFC.

    "Спасибо за предложение, сэр. Но я не хочу лезть в политику, нет", - ответил Уайт. "Я потрясен услышанным. Всем до свидания!" - шутливо отреагировал на реплику Уайта Трамп, после чего завершил пресс-конференцию.

    Ранее о намерении Уайта отклонить предложение Трампа сообщал телеканал CNN со ссылкой на источники. При этом один из собеседников телеканала допускал, что предложение американского лидера могло быть шуткой.

    При этом бывший пресс-секретарь Белого дома Кэти Захария, уволенная в октябре спустя всего пять дней после назначения, предпринимает попытки вернуться на этот пост, написала газета New York Post (NYP) со ссылкой на источники. По их сведениям, Захария работает над тем, чтобы, очаровав Трампа и нового главу аппарата Белого дома Стивена Миллера, получить "еще один шанс".

    Она ранее появилась в эфире консервативной медиакомпании RSBN для освещения промежуточных выборов в американский Конгресс. По словам источников, это могло быть сделано в надежде на то, что глава американской администрации заметит ее. Помимо этого, в выходные Захарию видели в резиденции Трампа в Мар-а-Лаго, штат Флорида.

    Дональд Трамп Дэйна Уайт Кэти Захария Белый дом
    UFC rəhbəri Trampın mətbuat katibi olmaq təklifini rədd edib
    44 filmi
    44 filmi

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