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    Politico: США предложили РФ предоставить Украине гарантии безопасности по образцу НАТО

    Другие страны
    • 10 ноября, 2026
    • 06:21
    Politico: США предложили РФ предоставить Украине гарантии безопасности по образцу НАТО

    США официально обратились к России с предложением предоставить Украине гарантии безопасности, аналогичные предусмотренным статьями 4 и 5 Североатлантического договора.

    Как передает Report, об этом пишет газета Politico со ссылкой на двух высокопоставленных представителей американской администрации.

    По данным собеседников издания, Вашингтон впервые намерен официально поставить перед Москвой вопрос о принятии таких гарантий. Утверждается, что вопрос планируется обсудить в ходе переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта в Абу-Даби.

    "Мы обратились к россиянам с просьбой предоставить Украине гарантии безопасности, аналогичные статьям 4 и 5, при условии, что НАТО также предоставит аналогичные гарантии", - заявил высокопоставленный чиновник.

    Статья 4 Североатлантического договора предусматривает консультации между странами-членами в случае возникновения угрозы их безопасности, а статья 5 закрепляет принцип коллективной обороны, согласно которому вооруженное нападение на одного из участников альянса рассматривается как нападение на всех.

    При этом пока неясно, каким образом США и их европейские союзники смогут обеспечить Украине гарантии такого уровня, учитывая, что страна не является членом НАТО.

    Согласие Москвы на подобное предложение, отмечает издание, маловероятно, поскольку оно предполагает сохранение и укрепление военной поддержки Украины со стороны западных стран.

    Отметим, что переговоры с участием представителей США, России и Украины должны пройти 10–11 ноября в Абу-Даби.

    Российско-украинский конфликт Североатлантический альянс (НАТО) Соединенные Штаты Америки (США) Россия Украина
    Politico: ABŞ Rusiyaya Ukraynaya NATO modelində təhlükəsizlik zəmanətləri verməyi təklif edib
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