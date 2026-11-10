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    Еще один танкер с российским дизелем для США сменил курс

    Другие страны
    • 10 ноября, 2026
    • 05:16
    Еще один танкер с российским дизелем для США сменил курс

    Танкер Beast под флагом Сьерра-Леоне c российским дизелем для США сменил курс.

    Как передает Report, об этом свидетельствуют данные портала по отслеживанию судов Marine Traffic.

    Согласно информации, покинувшее российский порт Приморск в Балтийском море 28 октября судно, которое изначально следовало в США, сменило курс и направляется в сторону Бразилии.

    Ранее сообщалось о смене курса судов Talisman и Leruo. Первый танкер уже достиг египетской Александрии, второй - также направляется в Бразилию, следует из данных Marine Traffic.

    Танкер Agioi Fanendes по состоянию на 00:43 вторника по бакинскому времени почти полностью остановился, снизив скорость до 1,2 узла (2,22 км/ч), примерно в 1 тыс. морских миль от восточного побережья США. Вместо порта назначения сервисы отслеживания показывают статус For Orders ("ожидает распоряжений"), а дата прибытия не указана.

    Президент США Дональд Трамп 9 октября анонсировал сделку о масштабных поставках российского дизельного топлива на американский и мировой рынки. Позднее, в тот же день, Минфин США разрешил поставки российского дизеля на мировой рынок, временно освободив их от американских санкций до 7 апреля 2027 года.

    Танкерный флот Россия Соединенные Штаты Америки (США)
    ABŞ-yə Rusiya dizeli daşıyan tankerlər marşrutlarını dəyişiblər
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