Еще один танкер с российским дизелем для США сменил курс

Танкер Beast под флагом Сьерра-Леоне c российским дизелем для США сменил курс.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные портала по отслеживанию судов Marine Traffic.

Согласно информации, покинувшее российский порт Приморск в Балтийском море 28 октября судно, которое изначально следовало в США, сменило курс и направляется в сторону Бразилии.

Ранее сообщалось о смене курса судов Talisman и Leruo. Первый танкер уже достиг египетской Александрии, второй - также направляется в Бразилию, следует из данных Marine Traffic.

Танкер Agioi Fanendes по состоянию на 00:43 вторника по бакинскому времени почти полностью остановился, снизив скорость до 1,2 узла (2,22 км/ч), примерно в 1 тыс. морских миль от восточного побережья США. Вместо порта назначения сервисы отслеживания показывают статус For Orders ("ожидает распоряжений"), а дата прибытия не указана.

Президент США Дональд Трамп 9 октября анонсировал сделку о масштабных поставках российского дизельного топлива на американский и мировой рынки. Позднее, в тот же день, Минфин США разрешил поставки российского дизеля на мировой рынок, временно освободив их от американских санкций до 7 апреля 2027 года.