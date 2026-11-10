Каррика могут уволить с поста главного тренера "Манчестер Юнайтед"

Руководство английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" склоняется к увольнению главного тренера Майкла Каррика.

Об этом Report сообщает со ссылкой на газету The Guardian.

Отмечается, что окончательного решения пока не принято.

По информации газеты, в случае отставки Каррика главным кандидатом на пост является бывший наставник "Ньюкасла" англичанин Эдди Хау. Также рассматривается кандидатура нынешнего главного тренера сборной США Маурисио Почеттино.

"Манчестер Юнайтед" располагается на 18-й позиции, набрав 8 очков после 10 матчей. В следующем туре команда 22 ноября на выезде сыграет с "Ливерпулем".

В воскресенье манкунианцы на последних минутах ушли от поражения в матче с "Астон Виллой" в рамках 10-го тура английской премьер-лиги.

Каррику 45 лет, он возглавил "Манчестер Юнайтед" в январе прошлого года. Ранее специалист дважды был исполняющим обязанности главного тренера "Манчестер Юнайтед" - в 2018 году после ухода Жозе Моуринью и в 2021 году после отставки Уле-Гуннара Сульшера, в штабе которого работал. С 2022 по 2025 год Каррик являлся главным тренером "Мидлсбро". В качестве игрока в составе "Манчестер Юнайтед" Каррик пять раз становился чемпионом Англии, выиграл Лигу чемпионов, Лигу Европы и клубный чемпионат мира.