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    Каррика могут уволить с поста главного тренера "Манчестер Юнайтед"

    Футбол
    • 10 ноября, 2026
    • 04:41
    Каррика могут уволить с поста главного тренера Манчестер Юнайтед

    Руководство английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" склоняется к увольнению главного тренера Майкла Каррика.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на газету The Guardian.

    Отмечается, что окончательного решения пока не принято.

    По информации газеты, в случае отставки Каррика главным кандидатом на пост является бывший наставник "Ньюкасла" англичанин Эдди Хау. Также рассматривается кандидатура нынешнего главного тренера сборной США Маурисио Почеттино.

    "Манчестер Юнайтед" располагается на 18-й позиции, набрав 8 очков после 10 матчей. В следующем туре команда 22 ноября на выезде сыграет с "Ливерпулем".

    В воскресенье манкунианцы на последних минутах ушли от поражения в матче с "Астон Виллой" в рамках 10-го тура английской премьер-лиги.

    Каррику 45 лет, он возглавил "Манчестер Юнайтед" в январе прошлого года. Ранее специалист дважды был исполняющим обязанности главного тренера "Манчестер Юнайтед" - в 2018 году после ухода Жозе Моуринью и в 2021 году после отставки Уле-Гуннара Сульшера, в штабе которого работал. С 2022 по 2025 год Каррик являлся главным тренером "Мидлсбро". В качестве игрока в составе "Манчестер Юнайтед" Каррик пять раз становился чемпионом Англии, выиграл Лигу чемпионов, Лигу Европы и клубный чемпионат мира.

    Майкл Каррик ФК Манчестер Юнайтед Отставка тренера Английская Премьер-лига (АПЛ)
    Karik "Mançester Yunayted"in baş məşqçisi vəzifəsindən qovula bilər
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