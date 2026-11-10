США перенимают украинский опыт использования дронов-ретрансляторов

Армия США перенимает украинский опыт использования дронов-ретрансляторов, которые помогают увеличить дальность полета беспилотников.

Как передает Report, об этом пишет издание Business Insider.

Украинские военные используют дроны-ретрансляторы, чтобы поддерживать связь между оператором и беспилотником, выполняющим боевую задачу. Принцип их работы схож с Wi-Fi-усилителями, пишет издание. Обычно это небольшие квадрокоптеры, которые могут подниматься выше наземных антенн и передавать сигнал на большее расстояние. Благодаря этому другой дрон может удаляться от оператора и лететь дальше.

Теперь около 50 украинских военных приняли участие в учениях Combined Resolve, которые регулярно проводит армия США. На этот раз масштабные маневры прошли в Объединенном многонациональном учебном центре (Joint Multinational Readiness Center) в Баварии, к северу от Мюнхена.

Военные на учебных полигонах с различными климатическими условиями обнаружили, что на работу беспилотников могут негативно влиять жара, влажность, ветер, дождь, холод и другие факторы.

"Участие Украины в различных этапах учений Combined Resolve помогло американской армии усовершенствовать тактику применения беспилотников", - отметил бригадный генерал Терри Тиллис. По его словам, американские военные планируют и в дальнейшем приглашать Украину к участию в таких учениях.