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    Ученым удалось частично восстановить поврежденную после инфаркта сердечную ткань

    Здоровье
    • 10 ноября, 2026
    • 05:50
    Ученым удалось частично восстановить поврежденную после инфаркта сердечную ткань

    Ученые из Кембриджского университета разработали экспериментальную мРНК-терапию, которая заставляет клетки сердечной мышцы снова делиться и помогает восстанавливать поврежденную ткань после инфаркта.

    Как сообщает Report, результаты опубликованы в журнале Nature Cardiovascular Research.

    В испытаниях на мышах метод улучшил работу сердца примерно на 10% по сравнению с плацебо. Терапия временно активирует в клетках сердца два белка - Myc и циклин T1, которые участвуют в регуляции клеточного деления. Это позволяет стимулировать размножение клеток сердечной мышцы, которые у взрослых обычно почти не способны к восстановлению.

    После инфаркта исследователи вводили препарат мышам и оценивали работу сердца с помощью эхокардиографии. У животных, получивших терапию, увеличился объем крови, который сердце выбрасывало за одно сокращение. Положительный эффект сохранялся при повторных обследованиях через 28 дней и 12 недель. При этом явных побочных эффектов у мышей не обнаружили.

    "При инфаркте часть клеток сердечной мышцы погибает и заменяется рубцовой тканью. Сердце теряет способность эффективно перекачивать кровь, что может привести к сердечной недостаточности. Существующие методы лечения помогают контролировать симптомы и замедлять развитие заболевания, но не восстанавливают утраченные клетки", - объяснили ученые.

    По словам соавтора работы, доцента Кембриджского университета Кэтрин Уилсон, новый подход потенциально позволит воздействовать не только на симптомы, но и на причину ухудшения работы сердца.

    Ученым еще предстоит оценить безопасность и эффективность методики на более крупных животных, прежде чем переходить к клиническим испытаниям с участием людей. Исследователи рассчитывают, что в будущем терапия сможет помочь пациентам с сердечной недостаточностью.

    Риск инфаркта Научные исследования
    Alimlər infarktdan sonra ürək toxumasını bərpa edəcək terapiya hazırlayıblar
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