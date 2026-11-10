Писатель из Великобритании стал старейшим лауреатом в истории Букеровской премии
- 10 ноября, 2026
- 03:38
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Британский писатель Майкл Джон Харрисон в 81 год стал обладателем престижной Букеровской премии за 2026 год.
Как передает Report, церемония награждения прошла в концертно-развлекательном комплексе Old Billingsgate в Лондоне.
Награду писателю присудили за роман The End of Everything ("Конец всего"), он стал старейшим лауреатом премии.
Имя победителя объявила председатель жюри, исследователь античности Мэри Бирд. В состав судейской коллегии также вошли поэт Рэймонд Энтробус, фронтмен группы Pulp Джарвис Кокер, критик Ребекка Лью и писательница Патрисия Локвуд.
Победный роман объемом 198 страниц выпущен независимым лондонским издательством Serpent's Tail. Сюжет произведения разворачивается в постапокалиптической Англии, а главным героем выступает бродяга, собирающий необычные артефакты на побережье графства Кент. Для Харрисона эта книга стала 13-й за его 60-летнюю творческую карьеру.