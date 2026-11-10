Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы
    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    Писатель из Великобритании стал старейшим лауреатом в истории Букеровской премии

    Другие страны
    • 10 ноября, 2026
    • 03:38
    Писатель из Великобритании стал старейшим лауреатом в истории Букеровской премии

    Британский писатель Майкл Джон Харрисон в 81 год стал обладателем престижной Букеровской премии за 2026 год.

    Как передает Report, церемония награждения прошла в концертно-развлекательном комплексе Old Billingsgate в Лондоне.

    Награду писателю присудили за роман The End of Everything ("Конец всего"), он стал старейшим лауреатом премии.

    Имя победителя объявила председатель жюри, исследователь античности Мэри Бирд. В состав судейской коллегии также вошли поэт Рэймонд Энтробус, фронтмен группы Pulp Джарвис Кокер, критик Ребекка Лью и писательница Патрисия Локвуд.

    Победный роман объемом 198 страниц выпущен независимым лондонским издательством Serpent's Tail. Сюжет произведения разворачивается в постапокалиптической Англии, а главным героем выступает бродяга, собирающий необычные артефакты на побережье графства Кент. Для Харрисона эта книга стала 13-й за его 60-летнюю творческую карьеру.

    Букеровская премия
    Britaniyalı yazıçı 81 yaşında Buker mükafatına layiq görülüb
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    03:38
    Писатель из Великобритании стал старейшим лауреатом в истории Букеровской премии
    Другие страны
    03:20
    Глава UFC отказался от поста пресс-секретаря Белого дома
    Другие страны
    02:56
    Иран обвинил США в распространении фейков о переговорах
    В регионе
    02:19
    КНДР начнет оснащать ВМС новыми скоростными торпедами в 2027 году
    Другие страны
    02:03
    Трамп заявил о скором завершении конфликта с Тегераном, не исключив возобновление ударов
    Другие страны
    01:40
    Al Arabiya раскрыл детали возможной сделки между США и Ираном
    Другие страны
    01:07
    Трамп: РФ и Украина могут достичь прорыва на переговорах в Абу-Даби
    Другие страны
    00:34
    В Конгресс официально внесли резолюцию об импичменте главы Пентагона
    Другие страны
    00:24
    Хегсет: США считают космос сферой боевых действий
    Другие страны
    Лента новостей