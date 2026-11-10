Иран обвинил США в распространении фейков о переговорах и призвал принять семь условий Тегерана.

Как сообщает Report, об этом в своем Telegram-канале написал секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи.

"Прекратите распространять ложные новости о несуществующих переговорах. Перестаньте отрицать новый порядок в Западной Азии. Пришло время принять семь условий, неоднократно выдвигавшихся Ираном", - подчеркнул он.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил в беседе с журналистами в Белом доме, что переговоры с Ираном могут привести к прекращению конфликта.

"Они разговаривают с нами, и они разговаривают очень вежливо. Посмотрим, что получится. Но есть хорошие шансы, что все это прекратится", - утверждал глава вашингтонской администрации.