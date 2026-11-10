Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы
    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    Иран обвинил США в распространении фейков о переговорах

    В регионе
    • 10 ноября, 2026
    • 02:56
    Иран обвинил США в распространении фейков о переговорах

    Иран обвинил США в распространении фейков о переговорах и призвал принять семь условий Тегерана.

    Как сообщает Report, об этом в своем Telegram-канале написал секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи.

    "Прекратите распространять ложные новости о несуществующих переговорах. Перестаньте отрицать новый порядок в Западной Азии. Пришло время принять семь условий, неоднократно выдвигавшихся Ираном", - подчеркнул он.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил в беседе с журналистами в Белом доме, что переговоры с Ираном могут привести к прекращению конфликта.

    "Они разговаривают с нами, и они разговаривают очень вежливо. Посмотрим, что получится. Но есть хорошие шансы, что все это прекратится", - утверждал глава вашингтонской администрации.

    Мохсен Резаи Дональд Трамп Переговоры между США и Ираном
    İran ABŞ-ı danışıqlarla bağlı saxta xəbərlər yaymaqda ittiham edib
    44 filmi
    44 filmi

    Последние новости

    03:38
    Писатель из Великобритании стал старейшим лауреатом в истории Букеровской премии
    Другие страны
    03:20
    Глава UFC отказался от поста пресс-секретаря Белого дома
    Другие страны
    02:56
    Иран обвинил США в распространении фейков о переговорах
    В регионе
    02:19
    КНДР начнет оснащать ВМС новыми скоростными торпедами в 2027 году
    Другие страны
    02:03
    Трамп заявил о скором завершении конфликта с Тегераном, не исключив возобновление ударов
    Другие страны
    01:40
    Al Arabiya раскрыл детали возможной сделки между США и Ираном
    Другие страны
    01:07
    Трамп: РФ и Украина могут достичь прорыва на переговорах в Абу-Даби
    Другие страны
    00:34
    В Конгресс официально внесли резолюцию об импичменте главы Пентагона
    Другие страны
    00:24
    Хегсет: США считают космос сферой боевых действий
    Другие страны
    Лента новостей