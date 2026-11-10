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    İran ABŞ-ı danışıqlarla bağlı saxta xəbərlər yaymaqda ittiham edib

    Region
    • 10 noyabr, 2026
    • 02:40
    İran ABŞ-ı danışıqlarla bağlı saxta xəbərlər yaymaqda ittiham edib

    İran ABŞ-ı saxta danışıqlar xəbərləri yaymaqda ittiham edib və Tehranın yeddi şərtini qəbul etməyə çağırıb.

    "Report" xəbər verir ki, bunu İran Ali Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi Möhsün Rezai bildirib.

    "Mövcud olmayan danışıqlar barədə saxta xəbərlər yaymağa son qoyun. Qərbi Asiyada yeni nizamı inkar etməyi dayandırın. İranın dəfələrlə irəli sürdüyü yeddi şərti qəbul etməyin vaxtıdır", - deyə o əlavə edib.

    Amerika Birləşmiş Ştatları (ABŞ) İran İslam Respublikası
    Иран обвинил США в распространении фейков о переговорах
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