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Россия вводит санкции против 32 граждан Новой Зеландии

Россия вводит санкции против 32 граждан Новой Зеландии Москва вводит санкции против 32 граждан Новой Зеландии, в их числе представители командования вооруженных сил и журналисты.
В регионе
30 июля 2022 г. 13:34
Россия вводит санкции против 32 граждан Новой Зеландии

Москва вводит санкции против 32 граждан Новой Зеландии, в их числе представителей силовых структур, муниципальных органов и журналистов.

Как передает Report, об этом сообщает МИД РФ.

Ограничительные меры приняты в ответ на санкции правительства Новой Зеландии, "которые распространяются на все большее число российских граждан".

В числе попавших в "стоп-лист" есть замминистра обороны Новой Зеландии Майк Ядли, мэр столичного Веллингтона Эндрю Фостер, публицист, сотрудник Института международных отношений Ян Хилл.

"С учетом того, что официальный Веллингтон не намерен отказываться от антироссийского курса и продолжает плодить новые рестрикции, работа над актуализацией "черного списка" будет продолжена",— сообщили в МИД РФ.

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