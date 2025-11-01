Россия ввела санкции против нового премьера Украины
- 01 ноября, 2025
- 23:30
Правительство РФ ввело экономические санкции против нового премьера Украины и ряда министров этой страны.
Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно документу, рестрикции коснулись премьер-министра Украины Юлии Свириденко, главы Минфина Сергея Марченко, советника министра обороны Александра Кубракова, министра экономики Алексея Соболева.
