Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя
    Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя

    Россия введет безвизовый режим для граждан Китая

    В регионе
    • 02 октября, 2025
    • 22:35
    Россия введет безвизовый режим для граждан Китая

    Россия введет безвизовый режим для граждан Китайской Народной Республики в ответ на недавнее аналогичное решение Пекина.

    Как передает Report, об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии "Валдая".

    "Что касается наших ответных шагов, и я уже и в Пекине об этом сказал, мы все сделаем зеркально", - заверил российский лидер.

    Напомним, что Китай с 15 сентября ввел безвизовый режим в отношении граждан России с обычным загранпаспортом сроком до 30 суток.

    Россия Китай безвизовый режим Владимир Путин

    Последние новости

    23:13

    Байрактар: Европа предпринимает противоречивые шаги в вопросе поставок газа из Азербайджана

    Внешняя политика
    23:08

    Министр энергетики: Турция хочет увеличить импорт газа из России, Азербайджана, Туркменистана

    Внешняя политика
    22:46

    Майя Санду: Я поздравила президента Азербайджана с важными шагами на пути к миру с Арменией

    Внешняя политика
    22:35

    Россия введет безвизовый режим для граждан Китая

    В регионе
    22:27

    Президент РФ: Трамп - комфортный собеседник, хоть и любит эпатаж

    В регионе
    22:14

    В Хатаинском районе Баку возникнут перебои в газоснабжении

    Энергетика
    21:55

    Путин считает, что управление в Газе следует передать администрации Аббаса

    В регионе
    21:40

    МИД Венесуэлы: У Азербайджана очень сильная внешняя политика - ЭКСКЛЮЗИВ

    Внешняя политика
    21:28

    Премьер Марокко готов к диалогу для прекращения протестов молодежи

    Другие страны
    Лента новостей