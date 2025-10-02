Россия введет безвизовый режим для граждан Китая

Россия введет безвизовый режим для граждан Китайской Народной Республики в ответ на недавнее аналогичное решение Пекина.

Как передает Report, об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии "Валдая".

"Что касается наших ответных шагов, и я уже и в Пекине об этом сказал, мы все сделаем зеркально", - заверил российский лидер.

Напомним, что Китай с 15 сентября ввел безвизовый режим в отношении граждан России с обычным загранпаспортом сроком до 30 суток.