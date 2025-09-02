    Ильхам Алиев ШОС Китай Реджеп Тайип Эрдоган Минский процесс ОБСЕ

    Китай 15 сентября введет для россиян безвизовый режим

    Китай с 15 сентября введет безвизовый режим в отношении граждан России с обычным загранпаспортом сроком до 30 суток.

    Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на заявление официального представителя МИД КНР Го Цзякуня.

    "В целях дальнейшего содействия взаимным поездкам граждан КНР и других стран китайская сторона приняла решение расширить круг стран, граждане которых имеют право на безвизовый въезд. С 15 сентября 2025 года по 14 сентября 2026 года будет действовать пробная безвизовая политика в отношении граждан России, имеющих обычные паспорта", - сообщил он на брифинге.

    Как уточнил официальный представитель, россияне могут посетить Китай по безвизовому режиму с целью бизнеса, туризма, посещения родственников и друзей сроком до 30 дней.

    Çin sentyabrın 15-dən Rusiya vətəndaşları üçün vizasız rejim tətbiq edəcək

