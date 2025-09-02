Çin sentyabrın 15-dən Rusiya vətəndaşları üçün vizasız rejim tətbiq edəcək
Digər ölkələr
- 02 sentyabr, 2025
- 12:05
Çin sentyabrın 15-dən etibarən Rusiya vətəndaşları üçün vizasız rejim tətbiq edəcək.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Rusiya KİV-ləri Çin Xarici İşlər Nazirliyinin (XİN) rəsmi nümayəndəsi Qo Tszyakunun bəyanatına istinadən məlumat yayıb.
"Çin və digər ölkələrin vətəndaşlarının qarşılıqlı səfərlərini daha da təşviq etmək məqsədilə Çin tərəfi vizasız giriş hüququ olan ölkələrin dairəsini genişləndirmək qərarına gəlib. 2025-ci il sentyabrın 15-dən 2026-cı il sentyabrın 14-dək Rusiya vətəndaşlarına münasibətdə sınaq vizasız siyasət həyata keçiriləcək", - o, brifinqdə bildirib.
Rəsmi nümayəndə qeyd edib ki, rusiyalılar biznes, turizm, digər məqsədlərlə 30 günədək vizasız rejim çərçivəsində Çini ziyarət edə bilərlər.
Son xəbərlər
12:16
Bakıda 36, rayonlarda 38 dərəcə isti olacaq - PROQNOZEkologiya
12:16
Azərbaycanda planşetlərdə "Android"in payı son üç ayda 17 %-ə yaxın azalıbİKT
12:13
Mütəxəssis: Son 35 ildə Azərbaycanda nəsli kəsilən fauna və flora növləri artıbEkologiya
12:10
Azərbaycanda 8 ayda ödənişli xidmətlərdən büdcəyə daxilolmalar üzrə proqnoz 24 % az icra edilibMaliyyə
12:10
Əmanətinizə illik 10,5% artım – "Expressbank"daMaliyyə
12:07
Azərbaycanda dövlət əmlakının icarəsindən büdcə daxilolmaları 20 %-ə yaxın artıbMaliyyə
12:07
Dövlət Gömrük Komitəsinin xətti ilə büdcə daxilolmaları 5 % azalıbMaliyyə
12:06
BP: Ceyhan terminalında xam neftlə bağlı məsələ artıq həll olunubEnergetika
12:05