    İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin ATƏT-in Minsk qrupu

    Çin sentyabrın 15-dən Rusiya vətəndaşları üçün vizasız rejim tətbiq edəcək

    Digər ölkələr
    • 02 sentyabr, 2025
    • 12:05
    Çin sentyabrın 15-dən Rusiya vətəndaşları üçün vizasız rejim tətbiq edəcək

    Çin sentyabrın 15-dən etibarən Rusiya vətəndaşları üçün vizasız rejim tətbiq edəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Rusiya KİV-ləri Çin Xarici İşlər Nazirliyinin (XİN) rəsmi nümayəndəsi Qo Tszyakunun bəyanatına istinadən məlumat yayıb.

    "Çin və digər ölkələrin vətəndaşlarının qarşılıqlı səfərlərini daha da təşviq etmək məqsədilə Çin tərəfi vizasız giriş hüququ olan ölkələrin dairəsini genişləndirmək qərarına gəlib. 2025-ci il sentyabrın 15-dən 2026-cı il sentyabrın 14-dək Rusiya vətəndaşlarına münasibətdə sınaq vizasız siyasət həyata keçiriləcək", - o, brifinqdə bildirib.

    Rəsmi nümayəndə qeyd edib ki, rusiyalılar biznes, turizm, digər məqsədlərlə 30 günədək vizasız rejim çərçivəsində Çini ziyarət edə bilərlər.

    Moskva   ÇXR   viza   vizasız rejim   turizm  
    Rus Versiası Rus Versiası
    Китай 15 сентября введет для россиян безвизовый режим

    Son xəbərlər

    12:16

    Bakıda 36, rayonlarda 38 dərəcə isti olacaq - PROQNOZ

    Ekologiya
    12:16

    Azərbaycanda planşetlərdə "Android"in payı son üç ayda 17 %-ə yaxın azalıb

    İKT
    12:13

    Mütəxəssis: Son 35 ildə Azərbaycanda nəsli kəsilən fauna və flora növləri artıb

    Ekologiya
    12:10

    Azərbaycanda 8 ayda ödənişli xidmətlərdən büdcəyə daxilolmalar üzrə proqnoz 24 % az icra edilib

    Maliyyə
    12:10

    Əmanətinizə illik 10,5% artım – "Expressbank"da

    Maliyyə
    12:07

    Azərbaycanda dövlət əmlakının icarəsindən büdcə daxilolmaları 20 %-ə yaxın artıb

    Maliyyə
    12:07

    Dövlət Gömrük Komitəsinin xətti ilə büdcə daxilolmaları 5 % azalıb

    Maliyyə
    12:06

    BP: Ceyhan terminalında xam neftlə bağlı məsələ artıq həll olunub

    Energetika
    12:05

    Çin sentyabrın 15-dən Rusiya vətəndaşları üçün vizasız rejim tətbiq edəcək

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti