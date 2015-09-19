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    Россия создает военную базу в Беларуси

    Президент России ​распорядился подписать соответсвующее соглашение

    Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин распорядился подписать соглашение между РФ и Беларусью о создании на территории республики российской авиационной базы. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации России.

    "Поручить Минобороны РФ провести с участием МИД России переговоры с белорусской стороной и по достижении договоренности подписать от имени Российской Федерации указанное соглашение", - говорится в документе.

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