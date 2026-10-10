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    Путин и Трамп обсудили российско-украинский конфликт и ситуацию вокруг Ирана

    Другие страны
    • 10 октября, 2026
    • 00:08
    Путин и Трамп обсудили российско-украинский конфликт и ситуацию вокруг Ирана

    Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе телефонного разговора 9 октября обсудили перспективы урегулирования российско-украинского конфликта, ситуацию вокруг Ирана и вопросы двусторонних отношений.

    Как передает Report со ссылкой на официальный сайт президента России, значительное внимание в ходе переговоров было уделено вопросам мировой энергетики.

    Российская сторона подтвердила готовность поставлять нефть и нефтепродукты на американский и мировой рынки, выразив уверенность, что это положительно отразится на глобальной экономике.

    Кроме того, стороны договорились продолжить личные контакты между президентами, а также сотрудничество между президентскими администрациями, специальными службами и другими ведомствами двух стран.

    Владимир Путин Дональд Трамп Российско-украинский конфликт Эскалация на Ближнем Востоке
    Putinlə Tramp Rusiya-Ukrayna münaqişəsini və İranı müzakirə ediblər
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