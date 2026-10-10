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    В ООН призвали защитить Международный уголовный суд от санкций США

    Другие страны
    • 10 октября, 2026
    • 00:36
    В ООН призвали защитить Международный уголовный суд от санкций США

    Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал государства - участники Международного уголовного суда (МУС) принять срочные меры для защиты его деятельности на фоне американских санкций.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Управления верховного комиссара ООН по правам человека.

    Тюрк назвал санкции США неприемлемыми и подчеркнул необходимость не допустить, чтобы они оказывали сдерживающее воздействие на сотрудников МУС и лиц, сотрудничающих с судом в отправлении правосудия.

    Он также призвал государства - участники Римского статута принять неотложные меры для защиты важнейшей деятельности суда и обеспечения его бесперебойной работы.

    Фолькер Тюрк Организация Объединённых Наций (ООН) Международный уголовный суд
    Türk ABŞ-nin BCM-yə qarşı sanksiyalarını qəbuledilməz adlandırıb
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