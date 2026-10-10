В ООН призвали защитить Международный уголовный суд от санкций США

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал государства - участники Международного уголовного суда (МУС) принять срочные меры для защиты его деятельности на фоне американских санкций.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Управления верховного комиссара ООН по правам человека.

Тюрк назвал санкции США неприемлемыми и подчеркнул необходимость не допустить, чтобы они оказывали сдерживающее воздействие на сотрудников МУС и лиц, сотрудничающих с судом в отправлении правосудия.

Он также призвал государства - участники Римского статута принять неотложные меры для защиты важнейшей деятельности суда и обеспечения его бесперебойной работы.