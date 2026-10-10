İlham Əliyev Prezident İlham Əliyevin Türkmənistana səfəri Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı
    İlham Əliyev Prezident İlham Əliyevin Türkmənistana səfəri Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı

    Türk ABŞ-nin BCM-yə qarşı sanksiyalarını qəbuledilməz adlandırıb

    Digər ölkələr
    • 10 oktyabr, 2026
    • 00:37
    Türk ABŞ-nin BCM-yə qarşı sanksiyalarını qəbuledilməz adlandırıb

    BMT-nin insan hüquqları üzrə ali komissarı Folker Türk Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin (BCM) üzv dövlətlərini ABŞ-nin sanksiyaları fonunda qurumun fəaliyyətini qorumaq üçün təcili tədbirlər görməyə çağırıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə BMT-nin İnsan Hüquqları üzrə Ali Komissarlığının saytında dərc olunan bəyanatda bildirilib.

    Türk ABŞ-nin sanksiyalarını qəbuledilməz adlandırıb və onların BCM əməkdaşlarına, eləcə də ədalət mühakiməsinin həyata keçirilməsində məhkəmə ilə əməkdaşlıq edən şəxslərə çəkindirici təsir göstərməsinə yol verməməyin vacibliyini vurğulayıb.

    O, həmçinin Roma Statutunun iştirakçısı olan dövlətləri məhkəmənin mühüm fəaliyyətini qorumaq və onun fasiləsiz işini təmin etmək üçün təxirəsalınmaz tədbirlər görməyə çağırıb.

    Sanksiya paketi Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsi Amerika Birləşmiş Ştatları (ABŞ) BMT-nin komissarı
    В ООН призвали защитить Международный уголовный суд от санкций США
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    01:32

    Azərbaycan BMT-də dayanıqlı şəhərsalmanın sürətləndirilməsinin vacibliyini vurğulayıb

    Xarici siyasət
    01:16

    Fransada oğurlanmış məlumatların satışında şübhəli bilinən üç azyaşlı saxlanılıb

    Digər ölkələr
    00:37

    Türk ABŞ-nin BCM-yə qarşı sanksiyalarını qəbuledilməz adlandırıb

    Digər ölkələr
    00:11

    Putinlə Tramp Rusiya-Ukrayna münaqişəsini və İranı müzakirə ediblər

    Digər ölkələr
    23:43

    Vens ABŞ-nin Yunanıstandakı səfiri ilə bağlı çağırış edib

    Digər ölkələr
    23:31

    ABŞ Rusiyanın dizel yanacağının dünya bazarlarına tədarükünü sanksiyalardan azad edib

    Digər ölkələr
    23:25

    Panamada güclü zəlzələdə tikililər dağılıb

    Digər ölkələr
    23:15

    Çexiya Prezidenti seçkilərdə iştirak etmək üçün məzuniyyətini yarımçıq qoyub

    Digər ölkələr
    23:03

    Tramp Putinlə Rusiyanın dizel yanacağının tədarükü ilə bağlı razılaşma əldə edildiyini açıqlayıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti