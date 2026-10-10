Türk ABŞ-nin BCM-yə qarşı sanksiyalarını qəbuledilməz adlandırıb
- 10 oktyabr, 2026
- 00:37
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
BMT-nin insan hüquqları üzrə ali komissarı Folker Türk Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin (BCM) üzv dövlətlərini ABŞ-nin sanksiyaları fonunda qurumun fəaliyyətini qorumaq üçün təcili tədbirlər görməyə çağırıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə BMT-nin İnsan Hüquqları üzrə Ali Komissarlığının saytında dərc olunan bəyanatda bildirilib.
Türk ABŞ-nin sanksiyalarını qəbuledilməz adlandırıb və onların BCM əməkdaşlarına, eləcə də ədalət mühakiməsinin həyata keçirilməsində məhkəmə ilə əməkdaşlıq edən şəxslərə çəkindirici təsir göstərməsinə yol verməməyin vacibliyini vurğulayıb.
O, həmçinin Roma Statutunun iştirakçısı olan dövlətləri məhkəmənin mühüm fəaliyyətini qorumaq və onun fasiləsiz işini təmin etmək üçün təxirəsalınmaz tədbirlər görməyə çağırıb.