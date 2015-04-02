Россия проводит в Армении учения военных летчиков

Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ Тактические учения с летчиками современных истребителей четвертого поколения МиГ-29 проводятся в российской авиационной военной базе "Эребуни" Южного военного округа в Армении в рамках командно-штабного учения на полигонах Камхуд и Алагяз, cообщает Report cо ссылкой армянские СМИ.

В учениях принимают участие более 100 военнослужащих и более 30 единиц военной специальной и авиационной техники.

В течение трех дней истребители МиГ-29 будут отрабатывать вопросы прикрытия войск с воздуха, а также поражение и уничтожение воздушных целей, имитирующих бомбардировщики, крылатые и баллистические ракеты условного противника.

Сообщается, что по итогам учений молодые летчики современных легких фронтовых истребителей МиГ-29 получат допуск к несению боевого дежурства по охране воздушного пространства Армении в рамках объединенной системы ПВО стран СНГ.