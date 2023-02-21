Россия приостанавливает свое участие в ДСНВ

Россия приостанавливает свое участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

Россия приостанавливает свое участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), регулирующий отношения России и США в сфере стратегических вооружений.

Как сообщает Report, об этом президент России Владимир Путин заявил сегодня в послании Федеральному собранию РФ.

Россия не выходит из ДСНВ, а только приостанавливает участие, подчеркнул Путин.

"Вынужден заявить сегодня о том, что Россия приостанавливает свое участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях. Повторю, не выходит из договора, нет, а именно приостанавливает свое участие", - указал он.

По его словам, РФ для возвращения в ДСНВ должна понять, как будет учитываться совокупный ударный арсенал НАТО: "Прежде, чем вернуться к обсуждению этого вопроса, мы должны для себя понять, на что все-таки претендуют такие страны Североатлантического альянса, как Франция и Великобритания, и как мы будет учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал альянса".

Ранее в НАТО заявили, что Россия не выполняет условия ДСНВ.