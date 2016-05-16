​Россия прекращает ввоз салата из Турции

Баку. 16 Май. REPORT.AZ/ Россельхознадзор с понедельника вводит временные ограничения на ввоз в Россию салата-латука и салата "Айсберг" из Турции, а также может принять решение о запрете импорта всех оставшихся видов турецких овощей и фруктов, которые до сего дня можно было ввозить в РФ, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

РФ с 1 января 2016 года запретила ввоз из Турции следующих фруктов и овощей: апельсины и мандарины, виноград, яблоки, груши, абрикосы, персики, включая нектарины, сливы и терн, земляника и клубника, томаты, репчатый лук и лук шалот, цветная капуста, брокколи, огурцы и корнишоны. Также под эмбарго попали тушки и субпродукты домашних кур и индеек, соль и гвоздики.

Однако с начала года Россельхознадзор периодически сообщал о проблемах с качеством поставок разрешенной турецкой растительной продукции. В марте служба ввела временные ограничения на ввоз в РФ турецких перца и гранатов в связи с систематическими поставками из Турции продукции, зараженной карантинными объектами. С 25 апреля были введены ограничения на поставки в Россию турецких баклажанов.

В прошлую среду ведомство сообщило о введении ограничений на поставки салата-латука и салата "Айсберг", поскольку во ввезенных партиях этих продуктов был выявлен карантинный для России объект – западный калифорнийский (цветочный) трипс.

А уже в четверг глава Россельхознадзора Сергей Данкверт сообщил, что служба намерена в понедельник запретить импорт в Россию из Турции кабачков, лимонов и грейпфрутов — всего, что осталось в списке разрешенного к ввозу до этого момента – из-за систематических нарушений фитосанитарных требований.

По данным Росстата, по итогам января-апреля 2016 года доля Турции в импорте салата-латука в Россию составила лишь 5%. За этот период в РФ из Турции было ввезено порядка 360 тонн салата-латука из общего объема поставок в 6,6 тысячи тонн. Согласно ФТС, поставки свежего или охлажденного салата-латука и цикория в РФ из Турции в 2015 году составили 2,896 тысячи тонн – 12,2% в общем объеме.