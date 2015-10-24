Россия предложила Украине снять все ограничения на воздушное сообщение

Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ Россия предложила Украине снять все ограничения на прямое воздушное сообщение. Этот вопрос обсуждался в пятницу, 23 октября, на встрече представителей стран в Брюсселе, сообщает на своем сайте Росавиация, информирует Report со ссылкой на Ленту.ру.

Киев также попросили не штрафовать авиакомпании за полеты в Крым, не обыскивать российские самолеты в аэропортах.

Украинская сторона предложила говорить о «снятии взаимных ограничений исключительно на транзитные полеты», отметили в российском ведомстве. В Росавиации предположили, что на большее у украинских представителей не было полномочий.

Переговоры состоялись по просьбе украинских авиакомпаний принять меры по сохранению регулярных рейсов с российскими городами.

Cоглашение между правительствами России и Украины о воздушном сообщении, принятое 12 января 1994 года, «является международным договором, который имеет очевидный приоритет над санкционным украинским указом в отношении российских авиакомпаний», пояснили в Росавиации.

Стороны в субботу, 24 октября, продолжат общение на данную тему, сказал министр транспорта РФ Максим Соколов.

Украина 12 октября анонсировала полное прекращение авиационного сообщения с Россией, начиная с 25 октября.

29 сентября Росавиация направила украинским авиакомпаниям уведомления о запрете полетов в Россию с 25 октября. Этот шаг стал ответом на аналогичные меры Киева — 16 сентября указ о введении санкций против России подписал президент Украины Петр Порошенко. В черный список вошли более двух десятков перевозчиков. Не попал под санкции лишь «ЮТэйр».