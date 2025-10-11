Россия передала Ирану послание Нетаньяху по поводу вероятности войны
В регионе
- 11 октября, 2025
- 23:33
Москва передала Тегерану послание премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о том, что еврейское государство не заинтересовано в возобновлении войны с Ираном.
Как передает Report, об этом заявил глава МИД исламской республики Аббас Арагчи в эфире иранской гостелерадиокомпании.
"Три-четыре дня назад состоялся телефонный разговор между (президентом России Владимиром) Путиным и Нетаньяху. На следующий день нашему послу в Москве из администрации президента передали послание Нетаньяху о том, что тот не хочет новой войны с нашей страной", - сказал он.
Последние новости
00:19
СМИ: Пакистан задействовал ВВС для отражения атаки на афганской границеДругие страны
23:50
Оскароносная актриса Дайан Китон скончалась на 80-м году жизниШоу-бизнес
23:33
Россия передала Ирану послание Нетаньяху по поводу вероятности войныВ регионе
23:31
WP: Арабские страны расширяли сотрудничество с Израилем, осуждаю войну в ГазеДругие страны
23:16
Уиткофф и Кушнер приняли участие в митинге в Тель-АвивеДругие страны
23:07
Арагчи: Иран не видит оснований для ведения переговоров с "евротройкой"В регионе
22:53
Премьер Франции Лекорню не исключил повторной отставкиДругие страны
22:35
Трамп поручил Пентагону выплатить жалование военным, несмотря на шатдаунДругие страны
22:08