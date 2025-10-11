Россия передала Ирану послание Нетаньяху по поводу вероятности войны

Ильхам Алиев Путь к Победе кибербезопасность ЧМ-2026 пропавшие без вести
    Москва передала Тегерану послание премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о том, что еврейское государство не заинтересовано в возобновлении войны с Ираном.

    Как передает Report, об этом заявил глава МИД исламской республики Аббас Арагчи в эфире иранской гостелерадиокомпании.

    "Три-четыре дня назад состоялся телефонный разговор между (президентом России Владимиром) Путиным и Нетаньяху. На следующий день нашему послу в Москве из администрации президента передали послание Нетаньяху о том, что тот не хочет новой войны с нашей страной", - сказал он.

    Иран Израиль Москва послание Нетаньху Аббас Арагчи
    Rusiya Netanyahunun müharibə istəmədiyi ilə bağlı mesajını İrana çatdırıb

