Россия передала Ирану послание Нетаньяху по поводу вероятности войны

Москва передала Тегерану послание премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о том, что еврейское государство не заинтересовано в возобновлении войны с Ираном.

Как передает Report, об этом заявил глава МИД исламской республики Аббас Арагчи в эфире иранской гостелерадиокомпании.

"Три-четыре дня назад состоялся телефонный разговор между (президентом России Владимиром) Путиным и Нетаньяху. На следующий день нашему послу в Москве из администрации президента передали послание Нетаньяху о том, что тот не хочет новой войны с нашей страной", - сказал он.