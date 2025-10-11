İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026 MDB Dövlət Başçıları Şurası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026 MDB Dövlət Başçıları Şurası

    Rusiya Netanyahunun müharibə istəmədiyi ilə bağlı mesajını İrana çatdırıb

    Region
    • 11 oktyabr, 2025
    • 23:27
    Rusiya Netanyahunun müharibə istəmədiyi ilə bağlı mesajını İrana çatdırıb

    Moskva Tehrana Baş nazir Benyamin Netanyahunun İsrailin İranla müharibəni bərpa etməkdə maraqlı olmadığına dair mesajını çatdırıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İranın xarici işlər naziri Abbas Əraqçi deyib.

    "Üç-dörd gün əvvəl Rusiya Prezidenti Vladimir Putin və Netanyahu arasında telefon danışığı olub. Ertəsi gün Moskvadakı səfirimiz Prezident Administrasiyasından Netanyahudan ölkəmizlə yeni müharibə istəmədiyini bildirən mesaj alıb", - nazir qeyd edib.

    Россия передала Ирану послание Нетаньяху по поводу вероятности войны

    Son xəbərlər

    00:22

    Uitkoff və Kuşner Təl-Əvivdə keçirilən mitinqdə iştirak ediblər

    Digər ölkələr
    23:50

    Tovuzda zəhərlənmə şübhəsilə xəstəxanaya yerləşdirilən üç uşağın vəziyyəti stabildir - YENİLƏNİB

    Sağlamlıq
    23:44

    İran Aİ-3 ilə danışıqlar aparmaq niyyətində deyil

    Region
    23:41

    "Xaç atası"nın həyat yoldaşı vəfat edib

    İncəsənət
    23:39

    Fransanın baş naziri ikinci dəfə istefa verəcəyini istisna etməyib

    Digər ölkələr
    23:27

    Rusiya Netanyahunun müharibə istəmədiyi ilə bağlı mesajını İrana çatdırıb

    Region
    23:10

    Makron Qəzza razılaşmasını dəstəkləmək üçün Misirə səfər edəcək

    Digər ölkələr
    22:48

    ABŞ ordusu şatdauna baxmayaraq maaş alacaq

    Digər ölkələr
    22:34

    KİV: Əfqanıstan-Pakistan sərhədində silahlı toqquşma baş verib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti