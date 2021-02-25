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Россия перечислит в бюджет ООН 70 млн долларов

Россия перечислит в бюджет ООН 70 млн долларов Взнос России в регулярный бюджет ООН в 2021 году составит 70 миллионов долларовю
В регионе
25 февраля 2021 г. 18:18
Россия перечислит в бюджет ООН 70 млн долларов

Взнос России в регулярный бюджет ООН в 2021 году составит 70 миллионов долларов.

Как передает Report, об этом сообщил заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Чумаков.

По его словам, Россия исправно выплачивает свои взносы в регулярный бюджет ООН и в миротворческий бюджет, а также добровольные взносы.

"Я начну с общей цифры, которая называется "официальная помощь развитию" - ежегодно это порядка миллиарда долларов, но это совокупно, не только по линии ООН, но и по двусторонним каналам. Регулярный бюджет ООН – это около 3 миллиардов долларов, и наш взнос в этом году составляет 70 миллионов долларов. Мы готовимся его выплатить. Мы в прошлом году, несмотря на пандемию, выплатили наш взнос в регулярный бюджет - он составлял чуть меньше, 66 миллионов долларов", - сказал Чумаков.

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