Россия окажет Армении финансовую помощь для продления эксплуатации АЭС

Баку. 8 апреля. REPORT.AZ/ Россия окажет Еревану финансовую помощь, чтобы продлить эксплуатацию энергоблока армянской АЭС. Как сообщает Report со ссылкой на "Российская газета", об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с армянским коллегой Эдвардом Налбандяном.

“Планируется сотрудничество, включая оказание армянским друзьям финансового содействия в реализации проекта по продлению срока эксплуатации действующего энергоблока армянской атомной электростанции”, – заявил С.Лавров.

Ранее Россия и Армения подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в этом вопросе. Согласно документу, срок действия единственного эксплуатируемого второго энергоблока Армянской АЭС будет продлен до 2026-го года. Стороны договорились, что финансирование работ будет осуществляться за счет кредита, который Москва предоставит Армении.

Работы планируется начать в 2017-ом году.