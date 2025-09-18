Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война

    Россия и Украина обменялись телами погибших военнослужащих

    В регионе
    • 18 сентября, 2025
    • 16:55
    Россия и Украина обменялись телами погибших военнослужащих

    Россия и Украина передали друг другу тела погибших военнослужащих.

    Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на источник в российской делегации на переговорах в Стамбуле.

    "Подтверждаем, что Россия передала Украине 1000 тел погибших солдат ВСУ, украинская сторона передала России 24 тела российских военнослужащих", - сказал он в беседе с журналистами.

    Украина Россия обмен военнопленными российско-украинская война
    Rusiya və Ukrayna hərbçilərin meyitlərini mübadilə edib
    Russia, Ukraine exchange bodies of fallen soldiers

    Последние новости

    18:34

    Fitch в среднесрочной перспективе ожидает умеренный рост кредитного портфеля ABB

    Финансы
    18:26

    Трамп заявил, что Путин подвел его в контексте урегулирования российско-украинского конфликта

    Другие страны
    18:25

    Национальная полиция Франции сообщила о 140 арестованных - ОБНОВЛЕНО-6

    Другие страны
    18:19
    Фото

    Азербайджан и Казахстан подписали меморандум о мультикультурализме

    Внешняя политика
    18:14

    Представитель ООН: Азербайджан демонстрирует высокий уровень межрелигиозного сотрудничества

    Религия
    18:13
    Фото

    Состоялось заседание Наблюдательного совета MEDİA

    Медиа
    18:07

    Возле военный базы в штате Вашингтон разбился вертолет

    Другие
    18:00

    ФВК провел форум, посвященный Дню памяти

    Внутренняя политика
    17:47
    Фото

    KOBİA обсудило с предпринимателями Абшерона возможности для бизнеса

    Бизнес
    Лента новостей