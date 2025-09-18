Россия и Украина обменялись телами погибших военнослужащих

Россия и Украина передали друг другу тела погибших военнослужащих.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на источник в российской делегации на переговорах в Стамбуле.

"Подтверждаем, что Россия передала Украине 1000 тел погибших солдат ВСУ, украинская сторона передала России 24 тела российских военнослужащих", - сказал он в беседе с журналистами.