Россия и Украина обменялись телами погибших военнослужащих
В регионе
- 18 сентября, 2025
- 16:55
Россия и Украина передали друг другу тела погибших военнослужащих.
Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на источник в российской делегации на переговорах в Стамбуле.
"Подтверждаем, что Россия передала Украине 1000 тел погибших солдат ВСУ, украинская сторона передала России 24 тела российских военнослужащих", - сказал он в беседе с журналистами.
