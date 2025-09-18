İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu
    Region
    • 18 sentyabr, 2025
    • 17:00
    Rusiya və Ukrayna hərbçilərin meyitlərini mübadilə edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İstanbuldakı danışıqlarda Rusiya nümayəndə heyətindəki mənbə bildirib.

    "Təsdiq edirik ki, Rusiya Ukraynaya bu ölkənin Silahlı Qüvvələrinin 1 000 əsgərinin meyitini təhvil verib. Ukrayna tərəfi isə Rusiyaya 24 hərbçimizin meyitini təhvil verib", - o, jurnalistlərlə söhbətində bildirib.

    Rusiya-Ukrayna müharibəsi Meyit Rusiya
    Россия и Украина обменялись телами погибших военнослужащих
    Russia, Ukraine exchange bodies of fallen soldiers

