Rusiya və Ukrayna hərbçilərin meyitlərini mübadilə edib
Region
- 18 sentyabr, 2025
- 17:00
Rusiya və Ukrayna hərbçilərin meyitlərini mübadilə edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə İstanbuldakı danışıqlarda Rusiya nümayəndə heyətindəki mənbə bildirib.
"Təsdiq edirik ki, Rusiya Ukraynaya bu ölkənin Silahlı Qüvvələrinin 1 000 əsgərinin meyitini təhvil verib. Ukrayna tərəfi isə Rusiyaya 24 hərbçimizin meyitini təhvil verib", - o, jurnalistlərlə söhbətində bildirib.
