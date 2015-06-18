Новак: Россия и Турция могут подписать соглашение по "Турецкому потоку" до конца июня

Баку. 18 июня. REPORT.AZ/ Россия и Турция могут подписать соглашение по строительству "Турецкого потока" до конца июня.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр энергетики России Александр Новак.

Он также отметил, что Турция может войти в проект строительства морской части "Турецкого потока" в пределах своей экономической зоны.

Министр добавил, что в финансировании строительства наземной инфраструктуры "Турецкого потока" в Греции могут участвовать российские компании и банки.

Россия и ЕС обсудят 27-29 июня строительство наземной инфраструктуры "Турецкого потока" и поставки газа на Украину, заявил Новак.