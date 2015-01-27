Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Россия и Иран планируют создать общий счет для взаиморасчетов в национальных валютах. Как сообщает Report, об этом заявил в интервью РИА Новости посол Ирана в Москве Мехди Санаи.

Он отметил, что отношения Москвы и Тегерана активно развиваются, и 2014 год стал очень плодотворным для двух стран.

Тем не менее, по словам иранского дипломата, "для дальнейшего развития отношений надо решить некоторые проблемы", одна из них — "вопрос расчетов и переводов денег".

"Обе стороны намерены создать общий банк, или общий счет, чтобы можно было рассчитываться в риалах и рублях. Также была договоренность о создании рабочей группы", — заявил М. Санаи.