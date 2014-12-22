​Россия и Иран намерены осуществлять взаимный расчет в нацвалютах

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Россия и Иран в ходе встречи делегации Россельхознадзора с первым заместителем министра сельского хозяйства Ирана Хасаном Синаки отметили целесообразность перехода на расчеты в национальных валютах в сфере торговли продовольствием. Как сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом говорится в сообщении Россельхознадзора РФ.

Кроме того, стороны согласились, что существенное увеличение объемов и расширение ассортимента пищевой продукции внесут весьма существенный вклад в повышение уровня двусторонней торговли.