​Россия готовит запрет на поставки всей растениеводческой продукции из Турции

Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт сообщил о возможности запрета на поставки всей растениеводческой продукции из Турции.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, это может произойти в течение месяца.

"Мы вынуждены будем вообще вводить ограничения на поставки растениеводческой продукции (из Турции). Это может произойти в течение месяца", — заявил Данкверт.

По словам чиновника, ранее представители Турции приезжали на переговоры, когда были разногласия, в которых речь шла о запрете, а в настоящее время ограничиваются письмами.

Он отметил, что турецкая сторона должна убедить Россию, что принимаемых корректируемых мер достаточно.

"Думаю, мы будем вводить либо по наименованиям, либо сразу введем на все, потому что если контакта не получится, обсуждения не получится, то тогда придется вводить на все. Вы либо приезжаете и обсуждаете, либо выбираете для себя свой путь сами. Мы уговаривать не можем", — заявил Данкверт.