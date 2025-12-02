Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Российский танкер, перевозивший масло в Грузию, атакован у берегов Турции

    В регионе
    • 02 декабря, 2025
    • 11:14
    Российский танкер, перевозивший масло в Грузию, атакован у берегов Турции

    Российский танкер MIDVOLGA-2, перевозивший подсолнечное масло из России в Грузию подвергся атаке в 80 милях от турецкого побережья Черного моря.

    Как передает Report, об этом сообщают турецкие СМИ со ссылкой на министерство транспорта и инфраструктуры Турции.

    Судно, состоящее из 13 членов экипажа, не запрашивало помощи. Экипаж также не пострадал.

    Отмечается, что судно следует в сторону турецкого города Синоп.

    Gürcüstana yağ daşıyan Rusiya tankeri Türkiyə sahilləri yaxınlığında hücuma məruz qalıb
    Russian tanker attacked in Black Sea en route to Georgia
    Лента новостей