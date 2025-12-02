Российский танкер, перевозивший масло в Грузию, атакован у берегов Турции
В регионе
- 02 декабря, 2025
- 11:14
Российский танкер MIDVOLGA-2, перевозивший подсолнечное масло из России в Грузию подвергся атаке в 80 милях от турецкого побережья Черного моря.
Как передает Report, об этом сообщают турецкие СМИ со ссылкой на министерство транспорта и инфраструктуры Турции.
Судно, состоящее из 13 членов экипажа, не запрашивало помощи. Экипаж также не пострадал.
Отмечается, что судно следует в сторону турецкого города Синоп.
Последние новости
11:27
ЕС выделит Армении 12 млн евро на противодействие гибридным кибератакамВ регионе
11:21
Жертвами циклона "Дитвах" на Шри-Ланке стали 410 человекДругие страны
11:21
Кос: ЕС и Турция обсудят процесс нормализации между Баку и ЕреваномВ регионе
11:18
Fitch Ratings ожидает устойчивость банков Азербайджана и региона CIS+Финансы
11:16
Кос: Ведутся переговоры с США и Азербайджаном о возможности участия ЕС в TRIPPВ регионе
11:16
Ульви Мехдиев: Стоимость рынка ИИ превысила $800 млрдИКТ
11:15
Парламент рассматривает пакет госбюджета Азербайджана на 2026 во втором чтенииВнутренняя политика
11:14
Российский танкер, перевозивший масло в Грузию, атакован у берегов ТурцииВ регионе
11:06