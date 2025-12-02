Российский танкер, перевозивший масло в Грузию, атакован у берегов Турции

Российский танкер MIDVOLGA-2, перевозивший подсолнечное масло из России в Грузию подвергся атаке в 80 милях от турецкого побережья Черного моря.

Как передает Report, об этом сообщают турецкие СМИ со ссылкой на министерство транспорта и инфраструктуры Турции.

Судно, состоящее из 13 членов экипажа, не запрашивало помощи. Экипаж также не пострадал.

Отмечается, что судно следует в сторону турецкого города Синоп.