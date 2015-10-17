​Российский "Протон-М" вывел на орбиту турецкий спутник Turksat-4B

Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ Ракета-носитель "Протон-М" вывела турецкий спутник связи Turksat-4B на геостационарную орбиту, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Протон-М", стартовавший 16 октября в 23:40 по московскому времени с Байконура, 17 октября вывел на целевую орбиту с помощью разгонного блока "Бриз-М" спутник связи Turksat-4B", - сказал представитель Роскосмоса.

Космический аппарат выведен на геостационарную орбиту высотой 36 тысяч километров. Turksat-4B - второй телекоммуникационный спутник, созданный ведущей японской корпорацией Mitsubishi Electric (MELCO) для турецкого оператора спутниковой связи Turksat Satellite Communication, Cable TV and Operation A.S.

Новый аппарат обеспечит предоставление услуг вещания и широкополосной связи на территории Турции, в Европе, Центральной Азии, Африке и на Ближнем Востоке. Turksat-4B будет расположен на геостационарной орбите в точке стояния 50 градусов восточной долготы.