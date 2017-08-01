 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Российский политолог: Президент Армении возлагает цветы к памятнику дашнака, сотрудничавшего с нацистами

    Александр Перенджиев разместил петицию с требованием пресечь героизацию фашизма на постсоветском пространстве

    Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ Российский военный политолог Александр Перенджиев разместил на сервисе Change.org петицию под названием "Пресечь героизацию фашизма на постсоветском пространстве".

    Как сообщает Report со ссылкой на Change.org, в петиции отмечается, что в ряде стран постсоветского пространства участились случаи искажения истории Великой Отечественной Войны, возводятся памятники, прославляющие, сотрудничавших с нацистами, преступников, которые затем провозглашаются героями и национальными освободителями.

    В петиции также отмечается и героизация в Армении дашнака Гарегина Нжде, сотрудничавшего с немецкими фашистами. 

    "В 2016 году в Армении был открыт памятник фашисту Гарегину Нжде. Дашнакский лидер Нжде во Время Великой Отечественной Войны обратился к нацистскому министру восточных оккупированных территорий Альфреду Розенбергу для превращения советской Армении в германскую колонию. Также он был лично знаком с рейхсфюрером СС Гиммлером. Под его командованием армянский легион СС, участвуя в карательных акциях, уничтожил более 20 тыс. в основном мирных жителей. На его руках кровь тысяч убитых наших дедов и прадедов. За все это Нжде был осужден советским судом и не был реабилитирован после смерти Сталина. Но в Армении ему ставят памятник в центре Еревана и президент этой страны возлагает к нему цветы", - говорится в тексте петиции.

    Размещенную 31 июля петицию уже подписали более 3,6 тыс. человек.

    Петиция адресована Государственной Думе, Совету Федерации, МИД России и МИД Армении.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi