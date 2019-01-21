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    Российский бизнесмен азербайджанского происхождения пожаловался в Интерпол на свою экс-супругу

    В ведомстве отметили, что проводят расследование по заявлениям Ф. Ахмедова о незаконном аресте его активов
    © Guardian

    Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Защита российского миллиардера, уроженца Азербайджана Фархада Ахмедова обратилась в Интерпол в рамках разрешении спора о разделе имущества между бизнесменом и его экс-супругой Татьяной, сообщает Report со ссылкой на британское издание The Guardian.

    В 2016 году Высокий суд Лондона обязал Ф.Ахмедова выплатить  Т.Ахмедовой, являющейся гражданкой Великобритании, около 600 млн. долларов США. Все это время российский бизнесмен пытается оспаривать решение суда, ссылаясь на то, что брак с Татьяной был расторгнут еще в 2000 году, то есть до получения ею британского гражданства.

    Суд в свою очередь решил, что документы о разводе поддельные.

    Адвокаты Ф.Ахмедова приняли решение обратиться в российское отделение Интерпола, где им подтвердили, что его брак был действительно расторгнут в соответствии с решением московского суда.

    Кроме того, в ведомстве отметили, что проводят расследование по заявлениям Ф. Ахмедова о незаконном аресте его активов. Бизнесмен утверждает, что это произошло вследствие мошенничества, совершенного экс-супругой.

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