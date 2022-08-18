Российские войска обстреляли Харьков, погибли 6 человек, еще 16 ранены

Российские войска обстреляли Салтовский район в Харькове. В результате атаки шесть человек погибли и 16 пострадали.

Российские войска обстреляли Салтовский район в Харькове. В результате атаки шесть человек погибли и 16 пострадали.

Как передает Report, об этом на своей странице в Telegram сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"К сожалению, количество погибших и раненых в результате обстрела Салтовки возросло: 6 человек погибли, 16 - получили ранения", - написал он.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обстрел россиянами Харькова - это подлый и циничный удар по гражданским, который не имеет никакого оправдания и демонстрирует бессилие агрессора.

"Когда слышишь о харьковской Салтовке - это снова боль. Боль за всю Украину. Боль за Харьков. Ракетный дар по общежитию, здание которого полностью разрушено", - рассказал он.

По словам Зеленского, точное количество погибших и раненых устанавливают.