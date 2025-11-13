России предрекли сокращение доходов от нефти и газа в ближайшие годы

Нефтегазовые доходы России в ближайшие несколько лет могут дополнительно снизиться.

Как передает Report, об этом заявила в интервью "Известиям" заведующая лабораторией анализа лучших международных практик Института Гайдара Антонина Левашова.

"Существуют риски дальнейшего снижения российских доходов, что обусловлено прежде всего началом действия в 2026 году запрета ЕС на импорт нефтепродуктов из российской нефти (ввозимой через третьи страны, например, через Турцию и Индию)", - пояснила она.

Кроме того, на цену давят замедление роста спроса и растущий профицит предложения (как показывают данные Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК), драйверами роста предложения в 2026 году станут США, Бразилия, Канада и Аргентина, а не Россия), уточнила аналитик.

"К ноябрю цены на поставку в Индии снизились на 90 центов США (самый низкий показатель с 2023 года), на 27% за месяц в сентябре снизился объем экспорта в Турцию (по данным CREA, это самый низкий показатель с 2022 года). Российские поставки осенью сталкивались и с другими ограничениями: например, с начала осени - с двумя разноуровневыми ценовыми лимитами. Речь идет о присоединении Австралии и Японии к европейскому механизму потолка цен на российскую нефть в $47,6 за баррель, а также лимита США в $60 за баррель", - подчеркнула эксперт.