İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi

    Rusiyanın neft və qaz gəlirlərinin yaxın illərdə azalacağı proqnozlaşdırılır

    Region
    • 13 noyabr, 2025
    • 06:48
    Rusiyanın neft və qaz gəlirlərinin yaxın illərdə azalacağı proqnozlaşdırılır

    Rusiyanın neft-qaz gəlirləri yaxın bir neçə il ərzində əlavə olaraq azala bilər.

    Report-un məlumatına görə, bunu "İzvestiya"ya müsahibəsində Qaydar İnstitutunun Ən yaxşı beynəlxalq təcrübələrin təhlili laboratoriyasının müdiri Antonina Levaşova bildirib.

    "Rusiyanın gəlirlərinin daha da azalması riski mövcuddur və bu, ilk növbədə, 2026-cı ildə Avropa İttifaqının Rusiya neftindən istehsal olunan neft məhsullarının (məsələn, Türkiyə və Hindistan kimi üçüncü ölkələr vasitəsilə gətirilən) idxalına qoyduğu qadağanın qüvvəyə minməsi ilə bağlıdır", – deyə o izah edib.

    Analitik əlavə edib ki, qiymətlərə təsir edən digər amillər arasında tələbat artımının yavaşlaması və təklifin artan profisiti yer alır. OPEC-in məlumatlarına görə, 2026-cı ildə təklifin artımına səbəb olacaq əsas ölkələr ABŞ, Braziliya, Kanada və Argentina olacaq, Rusiya isə bu siyahıya daxil deyil.

    "2023-cü ildən bəri ən aşağı göstərici olmaqla, noyabr ayına qədər Hindistana tədarük qiymətləri 90 ABŞ senti azalıb, sentyabrda isə Türkiyəyə ixrac həcmi bir ay ərzində 27% azalıb. Payızda Rusiya tədarükləri digər məhdudiyyətlərlə də üzləşib: məsələn, mövsümün əvvəlindən iki fərqli səviyyədə qiymət limitləri tətbiq olunub. Söhbət Avstraliya və Yaponiyanın Avropa İttifaqının Rusiya neftinə tətbiq etdiyi 47,6 dollar/barrel qiymət tavanına qoşulmasından və ABŞ-nin 60 dollar/barrel limitindən gedir", – deyə ekspert vurğulayıb.

    neft gəlir Rusiya
    России предрекли сокращение доходов от нефти и газа в ближайшие годы

    Son xəbərlər

    07:24
    Foto

    İqlim baxımından həssas ölkələrdə pilot layihələr başladılıb

    Ekologiya
    06:48

    Rusiyanın neft və qaz gəlirlərinin yaxın illərdə azalacağı proqnozlaşdırılır

    Region
    06:25

    KİV: Avropa İttifaqı ABŞ-yə ticarət sazişinin gələcək icrası ilə bağlı plan təklif edəcək

    Digər ölkələr
    05:57

    "The Times": Britaniya Nazirlər Kabineti Starmerdən aparat rəhbərinin istefasını tələb edib

    Digər ölkələr
    05:28

    ABŞ Konqresi şatdaunun 30 yanvara qədər dayandırılmasını nəzərdə tutan qanunu qəbul edib

    Digər ölkələr
    05:12

    ABŞ HDQ döyüş gəmilərinin yanacaqla doldurulması üçün iki tanker alacaq

    Digər ölkələr
    04:45

    Altshaymer xəstəliyinə qarşı təbii qoruma kəşf edilib

    Sağlamlıq
    04:11

    ABŞ-də bir sentlik sikkələrin zərbi dayandırılıb

    Digər ölkələr
    03:41

    G7 ölkələri Ukraynada atəşkəsə çağırış edib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti