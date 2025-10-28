Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Роман Андарак: Азербайджан оказал гумпомощь энергосистеме Украины на 15 млн долларов

    В регионе
    • 28 октября, 2025
    • 12:09
    Гуманитарная помощь Азербайджана Украине, направленная на поддержание энергосистемы этой страны, за весь период с начала российско-украинской войны в феврале 2022 года, достигла 15 млн долларов.

    Об этом восточноевропейскому бюро Report сообщил замминистра энергетики Украины Роман Андарак.

    Он отметил, что за этот период в Украину из Азербайджана было доставлено четыре партии энергетического оборудования: "Азербайджан остается надежным энергетическим партнером Украины. Сразу после начала войны в Украину были отправлены генераторы, а чуть позже - трансформаторы, кабели и другое оборудование".

    По его словам, большая часть этой помощи была отправлена в Сумскую область, город Шостка.

    "Мы наблюдаем там усиление атак и нападений России на нашу гражданскую энергетическую инфраструктуру. Уже сейчас эта помощь позволяет восстановить электроснабжение и теплоснабжение в этом прифронтовом регионе", - отметил он.

