Роберт Кочарян проходит свидетелем по делу Сержа Саргсяна о продаже земель

Третий президент Армении Роберт Кочарян проходит по делу своего преемника Сержа Саргсяна в статусе свидетеля.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом в ходе судебного заседания сообщил прокурор Горик Овакимян.

Речь идет об уголовном деле, связанном с приватизацией земельных участков вблизи военного пантеона "Ераблур". Сделка, ставшая предметом расследования, была заключена в 2005 году, когда Кочарян занимал пост президента, а Саргсян - министра обороны. Земли находились на балансе Минобороны.

По словам прокурора, в качестве свидетелей планируется вызвать также посла Армении в России Гургена Арсеняна, который, по данным следствия, имеет отношение к сделке, и бывшего начальника охраны Сержа Саргсяна Вачагана Казаряна.