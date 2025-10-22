İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Mərkəzi Bank İpək Yolu Forumu
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Mərkəzi Bank İpək Yolu Forumu

    Robert Köçəryan Serj Sarqsyanın torpaq satışı ilə bağlı cinayət işi üzrə şahid qismində çıxış edir

    Region
    • 22 oktyabr, 2025
    • 17:59
    Robert Köçəryan Serj Sarqsyanın torpaq satışı ilə bağlı cinayət işi üzrə şahid qismində çıxış edir

    Ermənistanın üçüncü prezidenti Robert Köçəryan sələfi Serj Sarqsyanın cinayət işi üzrə şahid qismində çıxış edir.

    "Report" Ermənistan mətbuatına istinadən xəbər verir ki, bunu prokuror Qorik Hovakimyan məhkəmə iclasında bildirib.

    Söhbət "Yerablur" hərbi panteonunun yaxınlığındakı torpaq sahələrinin özəlləşdirilməsi ilə bağlı cinayət işindən gedir. Araşdırma predmeti olan sövdələşmə 2005-ci ildə, Köçəryanın prezident, Sarqsyanın isə müdafiə naziri olduğu dövrdə bağlanıb. Torpaqlar Müdafiə Nazirliyinin balansında olub.

    Prokuror bildirib ki, istintaq məlumatına əsasən, sövdələşmə ilə əlaqəsi olan Ermənistanın Rusiyadakı səfiri Qurgen Arsenyanın və Serj Sarqsyanın keçmiş mühafizə rəisi Vaçaqan Kazaryanın da şahid kimi çağırılması planlaşdırılır.

    Robert Köçəryan Serj Sarqsyan Məhkəmə
    Роберт Кочарян проходит свидетелем по делу Сержа Саргсяна о продаже земель

    Son xəbərlər

    18:48

    Bakı metrosunda ölüm hadisəsi baş verib

    İnfrastruktur
    18:47

    İrakli Qaribaşvili qanunsuz gəlir əldə etdiyini etiraf edib

    Region
    18:42

    Litvanın müdafiə naziri vəzifəsindən azad edilib

    Digər ölkələr
    18:40

    Zelenski: Ukrayna ən azı 100 "Gripen" təyyarəsi almağa ümid edir - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    18:39

    ADY: Bakı–Ağstafa–Bakı marşrutu üzrə əlavə qatar reysləri təyin olunub

    İnfrastruktur
    18:36

    "Uzbekneftegaz" və SOCAR süni intellekt və rəqəmsal sistemlər sahəsində əməkdaşlıqla bağlı razılığa gəlib

    Energetika
    18:29

    ADSEA sədrinin vətəndaşlarla görüşünün tarixi dəyişdirilib

    İnfrastruktur
    18:25

    Perinatal Mərkəzdəki yanğınla bağlı məhkəmədə: Hadisədən əvvəl bir neçə nəfəri cərəyan vurub

    Hadisə
    18:25

    Sabah Sumqayıtın bəzi hissələrində qaz olmayacaq

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti