РФ рассматривает встречу Армения - США - ЕС как попытку втянуть Кавказ в противостояние

Москва призывает Ереван не дать Западу обмануть себя и повести Армению по ложному пути.
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"Призываем руководство в Ереване не дать Западу обмануть себя и повести страну по ложному пути, чреватому возникновением вакуума безопасности, серьезных проблем в экономике и оттоком населения", - подчеркнули в ведомстве.
Россия рассматривает встречу Армения - США - ЕС как очередную попытку Запада втянуть Южный Кавказ в геополитическое противостояние, говорится в заявлении. Деструктивное вмешательство внерегиональных сил в дела Южного Кавказа может обернуться самыми негативными последствиями.
Запад хочет превратить Армению в инструмент реализации своих крайне опасных замыслов на Южном Кавказе.
"Нам известно, что Вашингтон и Брюссель под эфемерные обещания добиваются выхода Армении из ОДКБ и ЕАЭС, вывода российской военной базы и пограничников", - указали в ведомстве.