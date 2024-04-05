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РФ рассматривает встречу Армения - США - ЕС как попытку втянуть Кавказ в противостояние

РФ рассматривает встречу Армения - США - ЕС как попытку втянуть Кавказ в противостояние Москва призывает Ереван не дать Западу обмануть себя и повести Армению по ложному пути.
В регионе
5 апреля 2024 г. 21:12
РФ рассматривает встречу Армения - США - ЕС как попытку втянуть Кавказ в противостояние

Москва призывает Ереван не дать Западу обмануть себя и повести Армению по ложному пути.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении МИД РФ в связи со встречей высокого уровня в формате Армения - США - ЕС.

"Призываем руководство в Ереване не дать Западу обмануть себя и повести страну по ложному пути, чреватому возникновением вакуума безопасности, серьезных проблем в экономике и оттоком населения", - подчеркнули в ведомстве.

Россия рассматривает встречу Армения - США - ЕС как очередную попытку Запада втянуть Южный Кавказ в геополитическое противостояние, говорится в заявлении. Деструктивное вмешательство внерегиональных сил в дела Южного Кавказа может обернуться самыми негативными последствиями.

Запад хочет превратить Армению в инструмент реализации своих крайне опасных замыслов на Южном Кавказе.

"Нам известно, что Вашингтон и Брюссель под эфемерные обещания добиваются выхода Армении из ОДКБ и ЕАЭС, вывода российской военной базы и пограничников", - указали в ведомстве.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya: Ermənistan-ABŞ-Aİ görüşü Qafqazı qarşıdurmaya sürükləmək cəhdidir

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