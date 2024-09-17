Айхан Гаджизаде: Армения своей неконструктивной позицией проводит политику самоизоляции

Начальник управления пресс-службы Министерства иностранных дел Айхан Гаджизаде в интервью Report прокомментировал актуальные вопросы повестки внешней политики Азербайджана, в частности рассказал о ходе переговоров между Баку и Ереваном по мирному соглашен

Начальник управления пресс-службы Министерства иностранных дел Айхан Гаджизаде в интервью Report прокомментировал актуальные вопросы повестки внешней политики Азербайджана, в частности рассказал о ходе переговоров между Баку и Ереваном по мирному соглашению, возможности организации встречи глав МИД двух стран, франко-азербайджанских отношениях, процессе делимитации границы между Азербайджаном и Грузией, перспективах членства Азербайджана в БРИКС и пр.

- Азербайджан и Армения регулярно обмениваются пакетами предложений по мирному договору. Какие вопросы в мирном договоре сторонам не удается согласовать? В целом, какова текущая ситуация в мирном процессе между Азербайджаном и Арменией?

- После 44-дневной Отечественной войны именно азербайджанская сторона выступила с предложением подписать соглашение о мире и установить межгосударственные отношения с Арменией на основе пяти базовых принципов, и с октября 2022 года ведутся переговоры между министрами иностранных дел по первому проекту, предложенному азербайджанской стороной.

Кроме того, между министерствами иностранных дел Азербайджана и Армении регулярно осуществляется обмен предложениями по проекту соглашения, каждая сторона дает свои комментарии. До сих пор организовано 10 таких обменов. В последний раз армянская сторона прислала комментарии в конце августа, примерно спустя 70 дней после того, как азербайджанская сторона передала свои комментарии. В целом, за последние несколько недель армянские официальные лица в вопросе мирного договора ограничиваются в основном противоречивыми заявлениями. Они искажают реалии мирного процесса.

Армянская сторона предлагает подписать мирное соглашение на основе согласованных на данный момент положений. Однако азербайджанская сторона считает подобный подход неприемлемым, и неоднократно об этом заявляла. Есть такое правило, что документ не считается согласованным, пока не согласованы все его пункты. Переговоры по проекту ведутся за закрытыми дверями, и детали не раскрываются широкой общественности. Можно сказать лишь, что на данный момент согласованы примерно 80% положений. Нельзя просто исключить несогласованные пункты. Для того, чтобы мирное соглашение было устойчивым и успешным, необходимо прояснить сохраняющиеся по ряду направлений проблемные вопросы. А в целом, для подписания проекта соглашения Армения должна в первую очередь внести соответствующие изменения в свою Конституцию, в которой в настоящее время сохраняются территориальные претензии к Азербайджану. Пока Армения не исключит данные претензии из своих законодательных актов, о мире между двумя странами не может быть и речи.

- Ожидается ли очередная встреча глав МИД Азербайджана и Армении? Если да, то где планируется организовать данную встречу?

- Последняя встреча министров иностранных дел состоялась 10 июля 2024 года в Вашингтоне по инициативе и с участием госсекретаря США Энтони Блинкена. До этого 10-11 мая 2024 года подобные переговоры прошли в Алматы (Казахстан). В рамках встреч обсуждались открытые вопросы по проекту соглашения и была отмечена необходимость продолжения контактов. Однако в настоящее время нет конкретного решения относительно места и даты следующей встречи. Мы можем только сказать, что Азербайджан остается заинтересованной в продолжении переговоров стороной.

- Какова ситуация вокруг проекта Зангезурского коридора?

- Азербайджан всегда был заинтересованной стороной в открытии коммуникаций в регионе. В рамках трехстороннего заявления [лидеров Азербайджана, РФ и Армении от 10 ноября 2020 года] долгое время прилагались усилия для продвижения этого процесса. Армянская сторона взяла на себя определенные обязательства в рамках этого документа. В 9-м пункте трехстороннего заявления четко прописано, какие обязательства есть у Армении и как будет организован контроль за транспортным сообщением. Однако Армения в течение почти 4 лет не выполняла свои письменно зафиксированные обязательства по вопросу открытия коммуникаций, соединяющих западные регионы Азербайджана с Нахчыванской Автономной Республикой.

Азербайджан продолжает реализацию важных инфраструктурных и транспортных проектов на освобожденных от оккупации территориях. Ереван же в течение последних четырех лет лишь пытался препятствовать процессу. Учитывая это Азербайджан рассматривал и альтернативные пути открытия коммуникаций. Например Азербайджан подписал соглашение о строительстве автомобильной и железной дороги через территорию Ирана, которая обеспечит прямое транспортное сообщение с Нахчыванской Автономной Республикой. Проделанная за все эти годы работа случит доказательством, что Азербайджан, в отличие от Армении, вносит весомый вклад в развитие транспортных коридоров в регионе.

Если армянская сторона действительно заинтересована в открытии коммуникаций в регионе, то должна выполнить взятые на себя обязательства. Своей неконструктивной позицией Ереван в очередной раз доказывает, что проводит политику самоизоляции.

- А какова ситуация с передачей Арменией карт минных полей Азербайджану? Есть ли прогресс в этом вопросе?

- Армения минировала азербайджанские территории в период 30-летней военной оккупации. Минная угроза сохраняется и в постконфликтный период, множество граждан погибли или получили травмы при подрывах на минах. В этой связи официальный Баку продолжает держать вопрос борьбы с минной опасностью на повестке дня. Потому что одним из основных условий для возвращения и безопасного проживания гражданского населения на родных землях является разминирование.

После окончания 44-дневной Отечественной войны Армения, вопреки своим обязательствам, использовала Лачынскую дорогу в нелегальных целях, в том числе продолжала ввозить мины. В Лачынском и Кельбаджарском районах в 2022 году было обнаружено более 2 700 противопехотных мин, произведенных в Армении в 2021 году. Кроме того, на территории временной дислокации российского миротворческого контингента и по периметру были обнаружены более 500 тыс. мин после антитеррористической операции [19-20 сентября 2023 года]. Все это факты, доказывающие масштаб угрозы. Это также свидетельствует о лживости заявления Еревана о том, что якобы Армения в течение последних десятилетий не производит и не экспортирует мины.

В постконфликтный период 377 азербайджанцев стали жертвами взрывов мин, которые происходили практически ежедневно. Из них 69 человек – 54 гражданских лица и 15 военнослужащих – погибли. Для того, чтобы положить этому конец, устранить минную угрозу, важно, чтобы Армения передала Азербайджану карты минных полей.

География произошедших до сих пор минных инцидентов, и тот факт, что большинство взрывов произошли за пределами бывшей линии соприкосновения, в частности в местах расположения гражданских объектов, населенных пунктов, а также кладбищ, доказывает, что минирование было целенаправленным, рассчитано на увеличение потерь среди гражданского населения.

Несмотря на неоднократные призывы Азербайджана, Армения долгое время вовсе отрицала наличие у себя таких карт. После давления международного сообщества азербайджанской стороне были переданы карты, охватывающие небольшой участок, а достоверность этих карт составила всего 25%.

Более 55% минных инцидентов, произошедших в последнее время, зафиксировано за пределами территорий, отмеченных в этих картах.

Мы регулярно призываем международное сообщество к принятию последовательных мер для поддержки устранения минной угрозы в Азербайджане, в том числе предоставления Арменией карт минных полей. Данный вопрос постоянно держится на повестке дня в многосторонних и двусторонних форматах.

- Устанавливаются ли какие-либо контакты с Арменией в связи с предстоящей в ноябре в Баку климатической конференцией COP29? Какой уровень участия ожидается от Армении в этом мероприятии?

- Как известно, в соответствии с договоренностью, достигнутой в декабре прошлого года, армянская сторона поддержала кандидатуру Азербайджана на председательство в COP29. В свою очередь, Азербайджан поддержал кандидатуру Армении на членство в Бюро COP от Восточноевропейской группы.

В ноябре текущего года десятки тысяч участников приедут в Баку на COP29 для обсуждения будущего нашей планеты. Приглашения были направлены всем странам, включая Армению. Однако у азербайджанской стороны нет никакой информации о том, будет ли армянская сторона участвовать в COP29. Премьер-министр Армении Никол Пашинян также не высказывал определенного мнения по этому поводу.

- Процесс делимитации границы между Азербайджаном и Грузией еще не завершен. На каком этапе сейчас находятся переговоры по этому процессу?

- Отношения между Азербайджаном и Грузией на протяжении веков развивались в атмосфере добрососедства и взаимопонимания. Радует, что наше партнерство, основанное на взаимном доверии и поддержке, успешно развивается и обогащается новым содержанием.

Совместно реализуемые транспортные, энергетические и другие инфраструктурные проекты, имеющие стратегическое значение, не только служат интересам двух стран и народов, но и играют важную роль в более широком регионе и открывают незаменимые возможности.

Что касается делимитации и демаркации границ, это длительный процесс. С 1996 года действующая комиссия работает над делимитацией между двумя странами, и до сих пор 2/3 границ считаются согласованными.

Мы считаем, что по азербайджано-грузинской границе нет спорных, есть несогласованные вопросы. Это естественно. Потому что пограничный вопрос важен и в то же время сложен для каждого государства. Поэтому пограничная линия должна быть определена таким образом, чтобы к ней больше не приходилось возвращаться. В настоящее время работа в данном направлении продолжается.

- Одним из актуальных вопросов сегодня остается милитаризация Армении. Франция одна из стран, оказывающих основную поддержку этому процессу. В целом, отношения между Азербайджаном и Францией сейчас далеко не радужные. Официальные лица Франции часто делают антиазербайджанские заявления. Считаете ли вы, что есть способ разрядить напряженность в отношениях?

- Франция заняла откровенно антиазербайджанскую позицию во время Отечественной войны 2020 года и после нее. Это, конечно же, вызывает сожаление. Действия Франции препятствуют усилиям по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, лишь обостряют ситуацию.

Инициативы, выдвинутые Францией против Азербайджана в Совете Безопасности ООН, Евросоюзе, Франкофонии и других на международных платформах доказали, что претензии этой страны на роль нейтрального посредника совершенно не обоснованы.

Несмотря на обвинения Парижа, действия азербайджанской стороны и официальные заявления носили лишь ответный характер на деструктивную деятельность этой страны.

Как мы уже неоднократно заявляли, укрепление военного потенциала Армении, которая почти 30 лет держала под оккупацией часть территории Азербайджанской Республики, и в настоящее время сохраняет территориальные претензии к нашей стране и другим соседям, является угрозой миру и стабильности в регионе. Это также вдохновляет Армению на другие деструктивные действия.

Армения и Франция должны прекратить политику милитаризации в регионе, и наконец понять, что нет альтернативы миру и сотрудничеству.

Несмотря на кампанию очернения против Азербайджана, каналы для диалога всегда оставались открытыми с нашей стороны. Мы ожидаем, что французская сторона прекратит подобные действия и положит конец политике против Азербайджана, подрывающей региональную стабильность.

- Одной из главных тем внешней политики Азербайджана в последнее время стала заявка о членстве в БРИКС. Что сулит Азербайджану присоединение к этой организации?

- БРИКС - это международная межправительственная платформа сотрудничества, действующая около 18 лет. В настоящее время членами БРИКС являются Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка, Иран, Египет, Эфиопия и ОАЭ. БРИКС охватывает более 30% территории, около 43% населения и 26% ВВП мира. Государства-члены организации обладают большими природными ресурсами, крупным внутренним рынком и трудовыми резервами, некоторые члены имеют высокотехнологичную промышленность. В БРИКС объединились государства, являющиеся членами таких международных и региональных структур, как Совет Безопасности ООН, Большая двадцатка, Движение неприсоединения, Африканский союз, Шанхайская организация сотрудничества. Все это сделало БРИКС важной платформой, имеющей особый вес в системе международных отношений.

Сотрудничество в рамках БРИКС основано на невмешательстве во внутренние дела, равенстве и взаимной выгоде. В документах БРИКС выражается решимость работать совместно для установления мира и безопасности в мире на основе принципов суверенного равенства государств и невмешательства в дела друг друга, уважения к территориальной целостности, а также на основе норм и принципов международного права.

В рамках БРИКС существует широкий спектр направлений сотрудничества. В целом, сотрудничество в рамках БРИКС осуществляется по трем основным направлениям – политика и безопасность, финансы и экономика, культура и отношения между народами. В связи с этим существуют различные институты БРИКС, рабочие группы, механизмы сотрудничества, начиная от банковско-финансовых учреждений и заканчивая такими, как Academic Forum и Think Tanks Council. В качестве областей сотрудничества БРИКС можно указать борьбу с такими угрозами и вызовами, как терроризм, оружие массового уничтожения, незаконный оборот наркотиков, а также киберпреступность, изменение климата, трудности периода постпандемии и пр.

Азербайджан, будучи надежным партнером в регионе, продолжает вносить вклад в сохранение международного и регионального мира и безопасности, развивает сотрудничество в направлении укрепления верховенства международного права. С этой целью развивается и углубляется наше сотрудничество на многих международных многосторонних платформах.

Наша страна направила официальное обращение о членстве в БРИКС председателю организации 2 апреля текущего года. Еще более 30 стран, помимо Азербайджана, обратились с просьбой о присоединении к организации. В целом, представленность в организации стран из различных географических регионов, имеющих значительный вес в мировой экономике, свидетельствует о растущем интересе к организации, и Азербайджан является одной из заинтересованных сторон.

- В феврале текущего года посол Азербайджана в Афганистане Ильхам Мамедов вручил министру иностранных дел правительства "Талибан" Мавлави Амир Хану Муттаки официальное письмо об открытии посольства в Кабуле. Какие изменения произошли в азербайджано-афганских дипломатических отношениях после прихода к власти режима талибов?

Афганистан был одной из первых стран, признавших независимость Азербайджана. Дипломатические отношения между двумя странами установлены 16 ноября 1994 года. Посольство Афганистана в Азербайджане действует с ноября 2012 года. Решение Милли Меджлиса об учреждении посольства нашей страны в Афганистане принято 30 декабря 2020 года.

Отношения сотрудничества между Азербайджаном и Афганистаном были широкими на протяжении многих лет. Считаем, что начало деятельности нашего посольства обещает хорошие перспективы для продолжения сотрудничества в различных областях, отношения будут развиваться и дальше.

- Ожидается ли открытие новых посольств и консульских служб Азербайджана в других странах?

- Укрепление миссий Азербайджана в зарубежных странах всегда находилось в центре внимания руководства страны. Наряду с этим, увеличение числа дипломатических представительств в странах, имеющих значение для Азербайджана, также является одним из основных приоритетов.

В 2023 году продолжилась работа по открытию новых дипмиссий. Было учреждено посольство Азербайджана в Словакии (в городе Братислава). 29 марта 2023 года состоялась церемония открытия посольства нашей страны в Израиле (в городе Тель-Авив). Наряду с этим, начало функционировать представительство Азербайджана в городе Рамалла в Палестине.

Общее число дипломатических миссий Азербайджана за рубежом достигло 91. В этом году также были назначены послы Азербайджана в Омане и Таиланде, они уже приступили к работе.

- Граждане Азербайджана регулярно жалуются в соцсетях на искусственные препятствия при получении шенгенской визы. Ведет ли МИД Азербайджана какие-либо переговоры и консультации с посольствами стран ЕС, чтобы упростить ситуацию для обычных граждан?

- Мы знаем о трудностях, с которыми сталкиваются граждане Азербайджана при подаче заявок на визу, особенно для поездок в страны Шенгенской зоны и неоднократно поднимали данную проблему в рамках Совместного комитета по упрощению визового режима между Азербайджаном и Европейским Союзом, а также в рамках двусторонних встреч и консульских консультаций с государствами-членами ЕС.

Хотелось бы особо отметить, что согласно пункту 1 статьи 7 "Соглашения об упрощении визовых процедур между Азербайджанской Республикой и Европейским Союзом" от 29 ноября 2013 года, дипмиссии и консульские учреждения стран-участниц соглашения должны принять решение в течение 10 календарных дней с даты получения заявок на оформление визы и других необходимых документов. Согласно пункту 3 той же статьи, если от заявителей требуется назначение встречи для подачи заявления, встреча должна, как правило, состояться в течение двух недель с даты запроса. Данные вопросы постоянно находятся в центре внимания Министерства иностранных дел.